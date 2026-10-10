'SIR से नाम हटाए जाने और चुनाव नतीजों के बीच कोई संबंध नहीं', बंगाल के सीईओ ने झूठे दावों का दिया जवाब

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने यूट्यूब पर पोस्ट किए गए एक विश्लेषण के दावों को भ्रामक और काल्पनिक बताते हुए खारिज कर दिया है, जिनमें कहा गया था कि राज्य में एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए नामों का सीधा असर हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजों पर पड़ा है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई एक पोस्ट में सीईओ ने DeKoder के विश्लेषण का जवाब देते हुए राज्य की उन पांच विधानसभा सीटों का चुनावी डेटा सामने रखा, जहां SIR के तहत सबसे ज्यादा नाम हटाए गए थे। इनमें से चार सीटों पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की जीत हुई थी, जबकि केवल एक सीट बीजेपी को मिली।

दूसरी तरफ, जिन पांच सीटों पर सबसे कम नाम हटाए गए थे, उन सभी पांचों सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। राज्य के शीर्ष चुनावी अधिकारी ने कहा कि आंकड़े उस राजनीतिक नैरेटिव का समर्थन नहीं करते, जो यूट्यूब वीडियो में सबसे ज्यादा और सबसे कम कटौती वाली 25 सीटों के हवाले से टीएमसी के पक्ष में -10.5% और -5.3% के वोट स्विंग का दावा कर रहा था।

महिला मतदाताओं को लेकर किए गए दावे की सच्चाई सीईओ ने इस दावे को भी खारिज कर दिया कि SIR के तहत हटाये गए मतदाताओं में 62% महिलाएं थीं। उन्होंने कहा कि यह दावा अप्रमाणित है। अमान्य प्रविष्टियों को हटाने के कुल आंकड़ों के मुताबिक, हटाए गए नामों में महिलाओं की संख्या लगभग 50% यानी करीब आधी ही है।