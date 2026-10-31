बंगाल: फिल्म और टीवी कलाकारों की सुरक्षा पर सरकार का विशेष जोर, प्रोडक्शन कंपनियों की तय होगी जवाबदेही

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बांग्ला फिल्म अभिनेता अरुणोदय बनर्जी की गत वर्ष ओडिशा के तालसारी में शूटिंग के दौरान समुद्र में डूबने से मौत की घटना को देखते हुए राज्य सरकार ने कलाकारों व तकनीशियनों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया है।

सरकार ने दिशानिर्देश जारी कर जोखिमपूर्ण शूटिंग स्थलों पर सुरक्षा आकलन, प्राथमिक उपचार और आपातकालीन निकासी की अनिवार्य रूप से व्यवस्था करने को कहा है। यह भी स्पष्ट किया है कि शूटिंग के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रोडक्शन कंपनियों व निर्माताओं की होगी। शूटिंग खत्म होने के बाद कलाकारों और क्रू सदस्यों की सुरक्षित घर वापसी पर भी सरकार ने ध्यान दिया है।

दिशानिर्देशों के अनुसार यदि देर रात शूटिंग खत्म होती है और उस वक्त सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित निर्माता अथवा प्रोडक्शन मैनेजर को कलाकारों, तकनीशियनों और क्रू सदस्यों के सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करनी होगी। अरुणोदय वाली घटना ने खड़े किए थे गंभीर सवाल मालूम हो कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार के समय हुई अरुणोदय की समुद्र में डूबने की घटना ने कलाकारों व तकनीशियनों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। इसे लेकर बांग्ला फिल्म उद्योग में हड़ताल तक बुलाई गई थी, जिसका सभी कलाकारों व निर्देशकों ने समर्थन किया था। प्रोडक्शन कंपनियों व निर्माताओं के आश्वासन के बाद हड़ताल वापस ली गई थी। अनुष्का की फिल्म की शूटिंग के दौरान भी हुआ था हादसा 2017 में बालीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की फिल्म 'परी' की बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में शूटिंग के दौरान भी फिल्म यूनिट के एक लाइटिंग तकनीशियन की बिजली का झटका लगने से मौत हो गई थी।

शूटिंग से घर लौटते वक्त अभिनेत्रियों के साथ छेड़खानी की एक दर्जन से अधिक घटनाएं पिछले एक दशक में शूटिंग खत्म होने के बाद घर लौटते वक्त अभिनेत्रियों के साथ छेड़खानी की एक दर्जन से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं। 2017 में शूटिंग से लौटते वक्त अभिनेत्री कंचना मैत्रा के साथ नशे में धुत कुछ युवकों ने छेड़छाड़ की थी।