राज्य ब्यूरो, कोलकाता । बंगाल विधानसभा का शीतकालीन सत्र चार दिसंबर से शुरू हो सकता है। विधानसभा के सूत्रों ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर तक चलने की संभावना है।

इस दौरान राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कुछ नए फैसलों को कानूनी स्वरूप देने के साथ पूर्व और मौजूदा विधायकों के भत्ते एवं वेतन से संबंधित विधेयक सदन में पेश कर सकती है। मई में राज्य में भाजपा सरकार के गठन के बाद यह राज्य विधानसभा का पहला शीतकालीन सत्र होगा।

प्रारंभिक कार्यक्रम के अनुसार, चार दिसंबर शुक्रवार को सत्र की शुरुआत होगी। पहले दिन हाल में दिवंगत हुए प्रमुख हस्तियों के निधन पर शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। पांच और छह दिसंबर को शनिवार और रविवार होने के कारण सदन की बैठक नहीं होगी। इसके बाद सात दिसंबर से सदन की नियमित कार्यवाही शुरू होगी, जो 14 दिसंबर तक चलेगी। सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में हाल में लिए गए कुछ फैसलों को विधायी मंजूरी दिलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए संबंधित विधेयक शीतकालीन सत्र में पेश किए जा सकते हैं। हालांकि, इन विधेयकों के विषय और प्रावधानों का विस्तृत ब्योरा अभी सामने नहीं आया है।

इसके अलावा पूर्व विधायकों ने भत्ते में वृद्धि की मांग को लेकर नई सरकार को पत्र लिखा था। इस विषय पर राज्य मंत्रिमंडल में पहले चर्चा हो चुकी है और भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था। अब इससे संबंधित विधेयक सदन में लाया जा सकता है। मौजूदा विधायकों के वेतन से संबंधित विधेयक पेश किए जाने की भी चर्चा है।