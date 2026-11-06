बंगाल: अभिषेक के निजी सहायक सुमित राय को फिलहाल जमानत नहीं, 16 नवंबर को फिर होगी सुनवाई

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित राय को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका पर तत्काल राहत देने से इन्कार कर दिया।

न्यायमूर्ति अरिंदम मुखोपाध्याय की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि पूजा की छुट्टियों के बाद 16 नवंबर को अदालत खुलने पर नियमित पीठ में मामले की सुनवाई होगी। ऐसे में सुमित का त्योहार जेल में ही बीतेगा। पश्चिम मेदिनीपुर के शालबनी में जमीन घोटाले के मामले में पुलिस ने सुमित को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

जांच के शुरुआती चरण का हवाला शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुमित की ओर से अधिवक्ता किशोर दत्ता ने दलील दी कि करीब पांच साल पुराने मामले में राजनीतिक कारणों से उनके मुवक्किल को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई जा रही हैं।