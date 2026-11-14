बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को राहत, सातवें वेतन आयोग को सुझाव देने की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता । बंगाल के राज्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सातवें वेतन आयोग के समक्ष अपनी मांगें और सुझाव रखने के लिए करीब एक महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है। आयोग ने प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर 2026 कर दी है।

आयोग ने शुक्रवार शाम इस संबंध में नई अधिसूचना जारी की है। अब कर्मचारी वेतन संरचना, भत्ते, पदोन्नति और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली सुविधाओं से संबंधित अपने प्रस्ताव 30 नवंबर तक जमा कर सकेंगे। आयोग ने इससे पहले दो सितंबर को जारी अपनी पहली अधिसूचना में सुझाव और प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर निर्धारित की थी। हालांकि, बाद में कुछ नए संस्थानों और संगठनों के कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्त कर्मियों को भी आयोग के दायरे में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

इसके लिए वित्त विभाग ने पांच नवंबर को दो अलग-अलग पत्र जारी किए थे। इसके साथ ही विभिन्न कर्मचारी संगठनों की ओर से भी सुझाव और मांगें जमा करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया गया था। इन पहलुओं पर विचार करने के बाद आयोग ने समयसीमा एक महीने बढ़ाने का फैसला किया है।

आयोग की अधिसूचना के अनुसार, कर्मचारी और पेंशनभोगी आनलाइन माध्यम से अपने प्रस्ताव जमा कर सकते हैं। डाक से भेजे गए सुझाव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। फिलहाल आयोग कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से उनकी मांगें और सुझाव आमंत्रित कर रहा है।