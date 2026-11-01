बंगाल: एस्कॉर्ट गाड़ी के जरिए हो रही थी गौ तस्करी, पुलिस ने 14 गायों के साथ 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, हुगली। गौ तस्करी के लिए पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के उद्देश्य से तस्करों ने एस्कॉर्ट गाड़ी का सहारा लिया। हालांकि, उनकी यह तरकीब काम नहीं आई। पांडुआ थाना पुलिस ने 14 गायों से लदी एक गाड़ी समेत छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार रात पांडुआ के रामेश्वरपुर स्थित शांतिडांगा इलाके में कैनाल किनारे से गायों की तस्करी की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने तत्काल छापेमारी की। डीवीसी कैनाल के पास पुलिस को एक चार पहिया गाड़ी दिखाई दी, जिसमें पांच लोग सवार थे। संदेह होने पर पुलिस ने गाड़ी रोककर पूछताछ शुरू की। इसी दौरान पुलिस की नजर कुछ दूरी पर एक अन्य गाड़ी की रोशनी पर पड़ी।

तलाशी के दौरान पहली गाड़ी से करीब 80 मीटर दूर एक अन्य चार पहिया वाहन मिला, जिसमें 14 गायें लदी हुई थीं। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को जब्त कर छह लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ में पता चला कि गायों को पांडुआ से उत्तर 24 परगना के स्वरूपनगर ले जाया जा रहा था। आगे चल रही गाड़ी तस्करों के लिए रास्ता दिखाने का काम कर रही थी, ताकि पीछे चल रही गायों से लदी गाड़ी पुलिस की नजरों से बच सके।