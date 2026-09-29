बंगाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने गई आदिवासी किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, 3 गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पश्चिम मेदिनीपुर के गड़बेता थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय आदिवासी किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप सामने आया है। पुलिस ने मामले में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को उन्हें मेदिनीपुर पोक्सो अदालत में पेश किया गया, जहां से चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, रविवार को चंद्रकोना रोड इलाके में फुटबाल टूर्नामेंट के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। किशोरी कार्यक्रम देखने गई थी। आरोप है कि कार्यक्रम स्थल से कुछ दूरी पर परिचित से बात करते समय कुछ लोग उसे जबरन वहां से ले गए और बाद में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।