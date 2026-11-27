जागरण संवाददाता, कोलकाता। पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड ने राज्य के सभी मान्यता प्राप्त मदरसों में साप्ताहिक छुट्टियों के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। बोर्ड के उप-सचिव द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब राज्य के सभी मान्यता प्राप्त मदरसों में रविवार के अलावा किसी भी अन्य कार्यदिवस (वर्किंग डे) पर साप्ताहिक छुट्टी नहीं रहेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 25 और 24 दिसंबर 2025 के पूर्व नोटिफिकेशन (शैक्षणिक कैलेंडर-2026) के तहत केवल रविवार को ही एकमात्र साप्ताहिक अवकाश माना जाएगा। ऐसे में किसी भी अन्य दिन नियमित साप्ताहिक छुट्टी देने की प्रथा को बंद करने का निर्देश दिया गया है।

पढ़ाई के दिनों का सही उपयोग उद्देश्य इस फैसले का मुख्य उद्देश्य सभी मदरसों के शैक्षणिक कैलेंडर में एकरूपता लाना और पढ़ाई के दिनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। प्रबंध समितियों और मदरसा प्रमुखों को आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है।