राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके पारंपरिक चुनाव चिह्न 'घासफूल' पर अधिकार को लेकर छिड़ा विवाद अब अहम चरण में प्रवेश कर चुका है।

चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले दोनों गुटों को आगामी 27 नवंबर को शाम चार बजे सुनवाई के लिए तलब किया है।

विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के दो गुटों में बंटने के उपरांत दोनों पक्षों ने अपने-अपने दावे को मजबूत बताने के लिए हलफनामे और आवश्यक दस्तावेज आयोग के समक्ष दाखिल कर दिए हैं।

इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से जुड़ी है। बीते 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह तीन महीने की समयसीमा के भीतर घासफूल चुनाव चिह्न के स्वामित्व से जुड़े विवाद का निपटारा करे।

शीर्ष अदालत ने दोनों गुटों को चार सप्ताह के भीतर अपने सदस्यों के हलफनामे और अतिरिक्त कागजात जमा करने का निर्देश दिया था।

इसके साथ ही यह स्पष्ट करने को भी कहा गया था कि संगठनात्मक स्तर पर किस गुट को कितना समर्थन प्राप्त है। न्यायालयीन प्रक्रिया के दौरान समयसीमा में बदलाव भी देखने को मिला।

तीस अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने गणतांत्रिक तृणमूल को जरूरी हलफनामे प्रस्तुत करने के लिए दस दिन का अतिरिक्त समय प्रदान किया था।

वहीं, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को भी जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दस दिन की मोहलत दी गई थी। इसी कारण पूर्व निर्धारित सुनवाई को स्थगित करना पड़ा था।

अदालत से मिले समय के भीतर दोनों पक्षों ने अपने दस्तावेज आयोग को सौंप दिए। गणतांत्रिक तृणमूल ने पांच नवंबर तक और ममता गुट ने 15 नवंबर तक अपने कागजात जमा कर दिए।

इससे पूर्व चुनाव आयोग द्वारा ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी को संयुक्त नोटिस जारी किया जा चुका था।

उल्लेखनीय है कि पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर दोनों गुटों के बीच तनातनी इस कदर बढ़ चुकी है कि मामला थाने-पुलिस तक भी पहुंच गया है।