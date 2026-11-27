राज्य ब्यूरो, कोलकाता। लोकसभा के आगामी अधिवेशन से पहले ममता तृणमूल कांग्रेस ने अपने मुख्य सचेतक कल्याण बनर्जी का निलंबन वापस कराने की पहल तेज कर दी है। पार्टी के लोकसभा में नेता अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कल्याण का निलंबन वापस लेने का अनुरोध किया।

30 नवंबर से लोकसभा की बैठक दोबारा शुरू होने वाली है। ऐसे में तृणमूल चाहती है कि अधिवेशन शुरू होने से पहले कल्याण की सदस्यता संबंधी संसदीय गतिविधियों में भागीदारी पर लगी रोक हट जाए। अभिषेक ने अपने पत्र में याद दिलाया है कि 22 जुलाई को मॉनसून सत्र के शेष दिनों के लिए कल्याण बनर्जी को लोकसभा से निलंबित किया गया था।

इसके बाद 13 अगस्त को सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन अधिवेशन का औपचारिक समापन नहीं हुआ। इस वजह से तकनीकी रूप से कल्याण का निलंबन अब भी प्रभावी है। अभिषेक ने तर्क दिया है कि निलंबन जारी रहने से कल्याण आगामी अधिवेशन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।

इससे एक निर्वाचित सांसद के रूप में उनके संसदीय दायित्वों के साथ ही तृणमूल के मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी भी प्रभावित होगी। सदन में पार्टी के सांसदों के बीच समन्वय स्थापित करने और संसदीय कामकाज में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने में मुख्य सचेतक की अहम भूमिका होती है।

नियमों का दिया हवाला निलंबन वापस लेने की मांग के समर्थन में अभिषेक ने लोकसभा की कार्य संचालन नियमावली के नियम 374(2) का उल्लेख किया है। इसके तहत किसी सदस्य का निलंबन वापस लेने का प्रस्ताव सदन किसी भी समय स्वीकार कर सकता है।

उन्होंने अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि इस संबंध में प्रस्ताव पर जल्द विचार किया जाए, ताकि कल्याण आगामी अधिवेशन में अपनी संसदीय जिम्मेदारियां निभा सकें। गौरतलब है कि 22 जुलाई को लोकसभा में महिला सांसदों के खिलाफ कथित तौर पर असंसदीय और अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल के आरोप में कल्याण बनर्जी को निलंबित किया गया था।