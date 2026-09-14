ममता बनर्जी का बड़ा दांव, पूर्व शिक्षिका संचिता प्रधानी को नंदीग्राम से बनाया उम्मीदवार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता । पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम उपचुनाव में अपेक्षाकृत नए चेहरे संचिता प्रधानी डे को उम्मीदवार बनाकर उनके खुद चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। संचिता नंदीग्राम के बोयाल प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका हैं।

कथित शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में 26 हजार शिक्षकों की नियुक्तियां रद किए जाने पर उन्हें भी नौकरी गंवानी पड़ी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें फिर से नौकरी मिल गई। 2026 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से जीत दर्ज की थी। नियम के मुताबिक उन्हें एक सीट छोड़नी थी और उन्होंने नंदीग्राम सीट खाली कर दी। इसी कारण उपचुनाव हो रहा है।

संचिता 2008 से तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी हैं। वह 2018 से 2023 तक पंचायत समिति की सदस्य भी रही हैं। वह उसी मतदान केंद्र की मतदाता हैं, जहां से 2026 में तृणमूल ने भाजपा से आए पवित्र कर को उम्मीदवार बनाया था।

नंदीग्राम में भाजपा से दूसरी चुनावी टक्कर नंदीग्राम और रेजीनगर में उपचुनाव अक्टूबर के पहले सप्ताह में होने हैं। इसे 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा और तृणमूल के बीच दूसरी बड़ी चुनावी टक्कर के रूप में देखा जा रहा है। नंदीग्राम का ममता बनर्जी की राजनीति में विशेष महत्व रहा है।