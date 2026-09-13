उपचुनाव नहीं लड़ेंगी ममता... नंदीग्राम और रेजीनगर से पार्टी ने उतारे प्रत्याशी, ऋतब्रत गुट ने कसा तंज

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में दो विधानसभा सीटों- नंदीग्राम और रेजीनगर में अगले माह होने वाले उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खुद मैदान में उतरने की अटकलों पर विराम लग गया है।



ममता के नेतृत्व वाली कालीघाट तृणमूल ने दोनों सीटों के लिए रविवार शाम अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। पार्टी ने पूर्व मेदिनीपुर जिले की हाईप्रोफाइल नंदीग्राम सीट से संचिता प्रधान (दे) और मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर सीट से रबिउल आलम चौधरी को उम्मीदवार बनाया है।

6 अक्टूबर को मतदान इस घोषणा के साथ ही नंदीग्राम या रेजीनगर से ममता के चुनाव लड़ने की लंबे समय से चल रही अटकलें खत्म हो गई हैं। पार्टी के चुनाव चिन्ह (सिंबल) को लेकर तृणमूल के दोनों धड़ों में जारी लड़ाई के बीच कालीघाट खेमे ने दोनों सीटों पर प्रत्याशियों की पहले घोषणा की है। दोनों सीटों पर छह अक्टूबर को मतदान होना है।



दो सीटों पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी। मालूम हो कि इस साल मई में हुए विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम और कोलकाता के भवानीपुर, दोनों सीटों से चुनाव जीते थे। नियमानुसार उन्हें एक सीट छोड़नी थी।



उन्होंने अपने पुराने गढ़ नंदीग्राम सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते यहां उपचुनाव हो रहा है। इसी तरह आम जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने भी मुर्शिदाबाद जिले की दो सीटों- रेजीनगर और नाउदा से जीत दर्ज की थी। कबीर ने भी बाद में रेजीनगर से इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते वहां उपचुनाव हो रहा है।