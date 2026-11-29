राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों के एनसीपीआई में शामिल होने और अलग संसदीय दल के रूप में उनकी गतिविधियों को लेकर विवाद गहरा गया है। ममता तृणमूल के लोकसभा में दल के नेता अभिषेक बनर्जी ने इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है।

28 नवंबर को लिखे पत्र में उन्होंने दल-बदल विरोधी कानून के तहत इन सांसदों के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिकाओं का शीघ्र निपटारा करने का आग्रह किया है। साथ ही मांग की है कि इन याचिकाओं पर फैसला होने तक 20 सांसदों को संसद के विशेष सत्र में मतदान में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाए।

अभिषेक ने पत्र में कहा है कि 19 जून 2026 को तृणमूल के टिकट पर निर्वाचित 20 सांसदों के खिलाफ संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता संबंधी आवेदन दाखिल किए गए थे। ये आवेदन अब भी विचाराधीन हैं। इसके बावजूद इन सांसदों के एनसीपीआइ में विलय का दावा किया जा रहा है और लोकसभा में उनके बैठने की अलग व्यवस्था भी की गई है।

दसवीं अनुसूची का दिया हवाला अभिषेक का तर्क है कि संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुसार कोई सांसद जिस राजनीतिक दल के उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित होता है, उसे उसी दल का सदस्य माना जाता है। उनका कहना है कि मूल राजनीतिक दल तृणमूल कांग्रेस का एनसीपीआइ में विलय नहीं हुआ है। ऐसे में 20 सांसदों के अलग होकर दूसरे दल में शामिल होने के दावे की संवैधानिक वैधता की जांच जरूरी है। उन्होंने आशंका जताई है कि अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला होने से पहले इन सांसदों के मतों को गिनने से संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।