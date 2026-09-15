TMC सांसद कीर्ति आजाद को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी राहत, उगाही मामले में सख्त कार्रवाई पर रोक

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस सांसद कीर्ति आजाद को कलकत्ता हाई कोर्ट ने उगाही और धमकाने के मामले में राहत दी है। न्यायमूर्ति कौशिक चंद की पीठ ने पुलिस को फिलहाल उनके खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है।

हालांकि, अदालत ने सांसद को जांच में सहयोग करने को कहा है। उन्हें आगामी 22 सितंबर को राज्य पुलिस के अपराध जांच विभाग के कार्यालय में भी हाजिर होना होगा। पूछताछ के बाद भी यदि जरूरत महसूस होती है तो अपराध जांच विभाग सात दिन का नोटिस देकर उन्हें दोबारा बुला सकता है। कीर्ति आजाद पर क्या है आरोप? मामला पिछले वर्ष 21 मई का है। आरोप है कि कीर्ति आजाद के दुर्गापुर स्थित बंगले में एक व्यवसायी को फोन करके बुलाया गया था। वहां उनके एक सहयोगी ने व्यवसायी से 15 लाख रुपये की मांग की।

रकम नहीं देने पर उनका रसोई गैस का कारोबार बंद कराने की धमकी दी गई। इसी आधार पर कीर्ति आजाद और उनके कुछ सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कीर्ति आजाद ने सभी आरोपों से इन्कार करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि उस दिन वह दुर्गापुर में मौजूद ही नहीं थे। अपने दावे के समर्थन में उन्होंने अदालत में विमान यात्रा से संबंधित दस्तावेज भी पेश किए।