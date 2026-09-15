नकली सरकारी सील और स्टैम्प... बंगाल जमीन घोटाले में CID जांच में बड़ा खुलासा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले के सालबनी में करोड़ों रुपये की जमीन हड़पने के गैर-कानूनी मामले की जांच कर रहे आपराधिक जांच विभाग (सीआइडी) को अहम सुराग मिले हैं।

पता चला है कि पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सरकारी जमीन को गैर-कानूनी तरीके से दूसरी श्रेणी में बदलने और फिर उसे ऊंचे दामों पर बेचने के लिए राज्य सरकार की नकली सील और स्टैम्प का इस्तेमाल किया गया था।

नकली सील और स्टैम्प बरामद राज्य पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि जांच अधिकारियों को इस कथित घोटाले में शामिल मुख्य लोगों से पूछताछ और गिरफ्तार किए गए तीन लोगों में से एक के पास से राज्य सरकार की नकली सील और स्टैम्प बरामद होने से अहम सुराग मिले हैं।

इस मामले में सीआइडी ने पिछले दिनों जिन तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, वे हैं- सुमित राय (तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक), सुजय हाजरा (मिदनापुर विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल के पूर्व विधायक) और अमित घोष (राय और हाजरा दोनों के करीबी सहयोगी)।

इस बारे में राज्य पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि जांच अधिकारी उन लोगों के पते पर गए जिनके नाम जमीन के मालिकाना हक वाले कागजात (टाइटल डीड) में थे और उन्हें पता चला कि बताए गए पतों पर उस नाम का कोई व्यक्ति मौजूद ही नहीं था।