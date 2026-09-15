बंगाल ज्वेलर्स लूटकांड के जिस लुटेरे अनिल सिंह की गोड्डा पुलिस को थी तलाश, देवघर की झाड़ी में पड़ा मिला शव

जागरण टीम, गोड्डा। गोड्डा के चर्चित बंगाल ज्वेलर्स लूटकांड का मास्टरमाइंड मारा गया है। झारखंड के कई जिलों की पुलिस के लिए वांछित रहा अनिल सिंह का शव देवघर में मिला है। उसका शव देवघर के सारवां थाना क्षेत्र में एक झाड़ी में पड़ा था। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि उसकी माैत किसी गोली से हुई है?

बीेते आठ जुलाई को गोड्डा के कारगिल चौक के निकट सरेशाम फायरिंग कर बाइक सवार तीन लुटेरों ने बंगाल ज्वेलर्स से लाखों रुपये के जेवरात लूट ली थी। कांड में अनिल सिंह मास्टरमांइड रहा है। बंगाल ज्वेलर्स लूट व फायरिंग कांड के मुख्य आरोपित अनिल सिंह की तलाश गोड्डा पुलिस को थी।

देवघर जिला के सारवां थाना अंतर्गत लखोरिया पंचायत के देवपहरी गांव के पास झाड़ियों के बीच उसकी लाश बरामद की गई है आशंका है कि हत्या कर शव को झाड़ी में फेंक दिया गया है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक स्वजनों की ओर से अनिल सिंह की पहचान की गई।

पुलिस के मुताबिक अनिल सिंह गोड्डा शहर के बंगाल ज्वेलर्स में बीते आठ जुलाई को लूटपाट के दौरान गोली चलाने का आरोपित था। इसे कई जिलाें की पुलिस तलाश कर रही थी। पुलिस के अनुसार अनिल सिंह को गोड्डा के अलावा बांका, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, बोकारो पुलिस की भी तलाश थी।

बंगाल ज्वेलर्स कांड में पुलिस ने कई आरोपितों को गिरफ्तार भी किया था जबकि कुछ आरोपित को अन्य जिला की पुलिस ने गिरफ्तार किया था । इनमें दानवीर पासवान व प्रवीण भी शामिल है। कुछ कि गिरफ्तारी देवघर से भी हुई थी।

संताल परगना सहित आसपास के जिलाें में अनिल सिंह का ग्रुप लूटकांड को अंजाम दे रहा था। पुलिस के मुताबिक बंगाल ज्वेलर्स लूटकांड में अनिल सिंह ने ही गोली चलाई थी और घटना को अंजाम देने के बाद अपने सहयोगी के साथ फरार हो गया था।