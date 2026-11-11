बंगाल: जेल में बंद TMC नेता जहांगीर खान के घर पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण पर प्रशासन का एक्शन

जागरण संवाददाता, कोलकाता। जेल में बंद तृणमूल कांग्रेस नेता जहांगीर खान उर्फ पुष्पा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। फलता में तृणमूल कांग्रेस नेता जहांगीर के घर को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है।

जिला प्रशासन ने अदालत से अनुमति मिलने के बाद बुधवार को अवैध निर्माण के खिलाफ यह कदम उठाया। दक्षिण 24 परगना के जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और घर खाली कराने के बाद तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की।

जानकारी के मुताबिक, फलता के श्रीरामपुर इलाके में स्थित जहांगीर के मकान के निर्माण को लेकर लंबे समय से अनियमितताओं के आरोप लग रहे थे। शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की थी। आरोप था कि मकान का निर्माण निर्धारित नियमों और जरूरी अनुमति के बिना किया गया।