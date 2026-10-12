बंगाल: फर्जी डॉक्टरों से संपर्क के आरोप में ममता TMC के दो पार्षद गिरफ्तार, फेक मेडिकल और डेथ सर्टिफिकेट बनाने का आरोप

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में फर्जी डॉक्टरों के मामले में पुलिस ने ममता तृणमूल कांग्रेस के दो पार्षदों और एक नेता को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पार्षदों की पहचान वार्ड 16 के आशीष देवराय और वार्ड छह के विकास दत्त के रूप में हुई है। तीसरा आरोपित बारुईपुर पूर्व के विधायक विभास सरदार का करीबी बताया गया है।

पुलिस ने इससे पहले बारुईपुर से तपन कुमार बैरागी, वासुदेव नस्कर और आशीष कुमार बड़ाल को फर्जी डॉक्टर होने के संदेह में गिरफ्तार किया था। आरोप है कि वैध मेडिकल डिग्री नहीं होने के बावजूद वे लंबे समय से मरीजों का इलाज कर रहे थे। उन पर पैसे लेकर मेडिकल प्रमाणपत्र और मृत व्यक्तियों के नाम पर मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने का भी आरोप है।