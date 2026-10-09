CM शुभेंदु का माकपा नेता को 24 घंटे का अल्टीमेटम, हिंदुत्ववादी उपद्रवी वाला पोस्ट नहीं हटाने पर होगी कानूनी कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने वरिष्ठ माकपा नेता और राज्यसभा के पूर्व सदस्य विकास रंजन भट्टाचार्य द्वारा इंटरनेट मीडिया पर की गई हिंदुत्ववादी उपद्रवी वाली टिप्पणी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे हटाने या संशोधित करने के लिए शुक्रवार को उन्हें 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है।

भट्टाचार्य ने अपने घर पर हुए हमले के लिए कथित तौर पर हिंदुत्ववादी उपद्रवियों को जिम्मेदार ठहराया था। मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय नवान्न में पत्रकारों से बातचीत में चेतावनी दी कि निर्धारित समय में पोस्ट नहीं हटाने या संशोधित नहीं करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

'हिंदुत्ववादी उपद्रवी' टिप्पणी हटाने को कहा शुभेंदु ने सवाल उठाया कि हमले के पीछे कौन था, इसकी जानकारी हुए बिना भट्टाचार्य ने हिंदुत्व समर्थकों को जिम्मेदार कैसे ठहरा दिया। मुख्यमंत्री ने भट्टाचार्य की टिप्पणी को पूरे हिंदू समुदाय का अपमान बताया।