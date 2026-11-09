'पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा', बोले CM शुभेंदु अधिकारी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ममता तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर झड़प की घटना पर सोमवार को कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों पर हमला करने व उन्हें धमकाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे सभी लोगों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है। उन्हें हिरासत में रखकर उनके विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल कर मुकदमा चलाया जाएगा। पुलिस पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उन सभी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों को थप्पड़ मारने की कोशिश की, उनपर मुक्के ताने और धमकियां दीं। उन्हें सरकारी ड्यूटी करने से रोका गया। झड़प में कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि गिरफ्तार किए गए लोग हरीश चटर्जी स्ट्रीट के निवासी नहीं हैं। उनमें से कुछ इकबालपुर के रहने वाले हैं। रात दो बजे वे वहां क्या कर रहे थे? सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देने वाले राजनेताओं व उनके कार्यकर्ताओं के विरुद्ध भी जांच के बाद कार्रवाई होगी।

अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर हुई थी झड़प मुख्यमंत्री ने सूचित किया कि कालीघाट थाने में इस घटना को लेकर कुल चार प्राथमिकी दर्ज हुई हैं। इनमें पुलिसकर्मियों पर हमले के मामले में पुलिस की ओर से स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज दो प्राथमिकी भी शामिल हैं।