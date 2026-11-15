'तृणमूल सरकार ने केवल मुस्लिमों को माना अल्पसंख्यक', बोले CM शुभेंदु

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने वोट बैंक के लिए केवल मुस्लिम समुदाय को ही अल्पसंख्यक माना, जबकि सिख, बौद्ध और जैन समुदाय भी धार्मिक अल्पसंख्यक हैं।

पिछली सरकार ने सिर्फ मुस्लिमों को अल्पसंख्यक माना: CM

मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक का अर्थ किसी एक विशेष समुदाय से नहीं है। शुभेंदु रविवार को कोलकाता के प्रमुख कारोबारी केंद्र बड़ाबाजार स्थित गुरुद्वारा बड़ा सिख संगत पहुंचे।

यहां उन्होंने सिख समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनके धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद वह इलाके में आयोजित सिख समुदाय की शोभायात्रा में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सिख समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दीं।

पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख, बौद्ध और जैन भी धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली तृणमूल सरकार ने केवल मुस्लिमों को अल्पसंख्यक के रूप में देखा। मुख्यमंत्री ने सिख समुदाय की देशभक्ति की सराहना करते हुए कहा कि सिख सबसे सच्चे देशभक्त हैं।