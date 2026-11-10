19 साल पुराने नंदीग्राम मामले की फिर खुलेगी फाइल, दोषियों पर कार्रवाई का CM शुभेंदु ने किया एलान

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अब 19 वर्ष पुराने नंदीग्राम कांड की फाइल फिर खोलने का एलान किया है।

मंगलवार को नंदीग्राम दिवस पर पूर्व मेदिनीपुर के गोकुलनगर में आयोजित सभा से उन्होंने साफ किया कि 10 नवंबर 2007 के 'आपरेशन सूर्योदय' और उस दौरान हुई हिंसा से जुड़े मामलों में नए सिरे से प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। तत्कालीन वाम शासन के दौरान हुई हिंसा और हत्याओं की जांच को नए सिरे से आगे बढ़ाया जाएगा।

उन्होंने गोघाट के अभय घोष, तालडांगरा के मनोरंजन पात्र, गड़बेता के तपन घोष और खेजुरी के हिमांशु दास के नाम लेते हुए इनके खिलाफ नए सिरे से कानूनी कार्रवाई की बात भी कही। CM शुभेंदु ने नंदीग्राम मामले की फाइल खोली मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सीआइडी जांच हुई थी, पूर्व सांसद लक्ष्मण सेठ को 181 दिन जेल में भी रहना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद मामले की न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई और दोषियों को सजा नहीं मिली। कहा कि उनकी सरकार इस प्रकरण को अधूरा नहीं छोड़ेगी।

नंदीग्राम आंदोलन में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इस संघर्ष में कुल 41 लोगों ने जान गंवाई थी। वर्ष 2007 की घटना का उल्लेख करते हुए शुभेंदु ने आरोप लगाया कि 11 लोगों को पकड़कर पहले बारातला ग्राम पंचायत कार्यालय में रखा गया था।

इसके बाद उन्हें कामारदा ले जाकर माकपा के पार्टी कार्यालय में टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया और अगले दिन उनके अवशेष बोरों में भरकर गहरे समुद्र में फेंक दिए गए। इन 11 लोगों के शव आज तक नहीं मिले हैं। बुद्धदेव की ईमानदारी की प्रशंसा की मुख्यमंत्री ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के चर्चित बयान 'दे हैव बीन पेड बैक बाई देयर ओन काइंड' का भी उल्लेख किया। तत्कालीन वाम नेता विमान बोस के नंदीग्राम में नया सूरज उगने संबंधी बयान का भी जिक्र किया।