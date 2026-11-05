बंगाल: 'बाबर के नाम पर नहीं बनने देंगे मस्जिद', बेलडांगा प्रोजेक्ट पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की दो टूक

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मस्जिद के नाम से बाबर शब्द हटाए बिना निर्माण के नक्शे को मंजूरी नहीं दी जाएगी।

कहा कि सरकार किसी को अपनी जमीन पर धार्मिक स्थल बनाने से नहीं रोक रही, लेकिन विदेशी आक्रमणकारी बाबर के नाम पर मस्जिद निर्माण की अनुमति नहीं देगी।

मुख्यमंत्री ने छह दिसंबर को राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने की धमकी देने वाले आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख व विधायक हुमायूं कबीर को भी चेतावनी दी। कहा कि आम लोगों का आवागमन बाधित करने पर कानून के तहत कार्रवाई होगी। इस संबंध में जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं।

कहा कि बाबर के बजाय मस्जिद का नाम मुर्शिदाबाद या बंगाल की किसी प्रतिष्ठित हस्ती के नाम पर रखा जा सकता है। उन्होंने पूर्व मंत्री अब्दुस सत्तार, नुरुल इस्लाम चौधरी और हबीबुर रहमान के नाम सुझाए। दावा किया कि बाबर नाम हटाने और जमीन के रिकार्ड सही होने पर म्यूटेशन, भूमि रूपांतरण व नक्शे की मंजूरी की प्रक्रिया पूरी कराई जा सकती है।