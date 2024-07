Suvendu Adhikari: लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार शाह से मिले सुवेंदु, दोनों नेताओं के बीच क्या हुई बातचीत?

सुवेंदु ने शाह को राज्य के विभिन्न हिस्सों में सामने आई सार्वजनिक पिटाई की घटनाओं का वीडियो फुटेज भी दिया है, लेकिन इसके अलावा और क्या चर्चा हुई होगी, इसे लेकर भाजपा नेताओं के बीच अटकलें चल रही हैं।

मालूम हो कि भले ही प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए खूब बंगाल आए, लेकिन शाह बहुत कम आए थे। उसी वक्त सुवेंदु-शाह से मुलाकात हुई थी, लेकिन चुनाव में भाजपा को जैसी उम्मीद थी, उम्मीद से कहीं कम सीटें मिलने के बाद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से अब तक कोई बंगाल नहीं आया है।

I would like to thank Hon'ble Union Home Minister and Minister of Cooperation; Shri @AmitShah Ji for sparing 45 mins, today at his residence in New Delhi.

Hon'ble Home Minister patiently listened about the "Mob Violence" that has gripped West Bengal and the atrocities committed… pic.twitter.com/6S7Fk9FBXT— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) July 11, 2024