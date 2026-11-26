राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव में राज्य में 93 प्रतिशत मतदान संविधान की जीत है।

उन्होंने कहा कि देश के लोगों का एक बड़ा वर्ग संवैधानिक मूल्यों में विश्वास करता है और बंगाल में इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं का मतदान करना इसी विश्वास को दर्शाता है।

संविधान दिवस के अवसर पर राज्य विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान देश की सर्वोच्च मार्गदर्शक शक्ति है और सरकार को डॉ. भीमराव आंबेडकर के आदर्शों के अनुरूप काम करना चाहिए।

इस अवसर पर शुभेंदु ने विधानसभा में संविधान निर्माता भीमराव आंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

93 प्रतिशत मतदान को बताया संविधान की जीत

मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव में 93 प्रतिशत मतदान को असामान्य बताने वाली धारणा को खारिज करते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मतदान प्रक्रिया में भाग लेना संविधान के प्रति उनकी आस्था का प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि देश के अधिकांश लोग संविधान में विश्वास करते हैं। इसी कारण बंगाल में 93 प्रतिशत मतदान हुआ। यह संविधान की जीत है। आपातकाल को बताया संविधान पर सबसे बड़ा प्रहार मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आपातकाल लागू करने वालों को संवैधानिक मूल्यों पर बोलते समय संयम बरतना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान पर सबसे बड़ा प्रहार आपातकाल के दौरान हुआ था।