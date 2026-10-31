'लौह पुरुष का योगदान देश के लिए अतुलनीय', सरदार पटेल की 151वीं जयंती पर बोले शुभेंदु अधिकारी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें देशभक्ति, एकता, दूरदर्शी राजनेता व कुशल नेतृत्व का प्रतीक बताया।

शुभेंदु ने एक्स पर अपने संदेश में कहा, मैं भारत के लौह पुरुष को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे देशभक्ति, एकता और कुशल राजनयिक नेतृत्व के प्रतीक हैं। उल्लेखनीय है कि सरदार वल्लभभाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। देश की आजादी के बाद उन्होंने 560 से अधिक रियासतों का भारतीय संघ में विलय कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी योगदान के कारण उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है।