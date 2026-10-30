'उपचुनावों में जीत जनता के भाजपा पर भरोसे का प्रमाण, निकाय चुनावों में भी लहराएगा भगवा', शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हाल में बंगाल की दो विधानसभा सीटों रेजीनगर और नंदीग्राम में हुए उपचुनाव में भाजपा को मिली बंपर जीत को राज्य सरकार के कामकाज पर जनता के भरोसे का प्रमाण बताया है।

उन्होंने दावा किया कि यही रुझान आगामी नगर निकाय चुनावों में भी देखने को मिलेगा और भाजपा कोलकाता व हावड़ा नगर निगम समेत सभी नगर निकायों में बड़ी जीत दर्ज करेगी।

शुक्रवार को कोलकाता के साल्टलेक स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जिस तरह लोगों के लिए काम कर रही है, उसका असर आगामी निकाय चुनावों के परिणामों में दिखाई देगा।