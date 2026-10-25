हेल्पलाइन नंबर 1800-333-2026, सुंदरबन के लोगों के लिए विकास विभाग ने जारी किया Helpline Number

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। सुंदरबन के निवासियों की समस्याओं और शिकायतों को सीधे प्रशासन तक पहुंचाने के लिए सुंदरबन विकास विभाग हेल्पलाइन शुरू करने जा रहा है।

विभागीय सूत्रों के अनुसार, हेल्पलाइन नंबर 1800-333-2026 होगा। सुंदरबन के 19 ब्लॉकों के निवासी विभिन्न समस्याओं को लेकर इस नंबर पर फोन कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

लोगों की मदद के लिए कंट्रोल रूम

हेल्पलाइन के संचालन के लिए सुंदरबन विकास विभाग के राज्य मंत्री दीपांकर जाना के विधानसभा क्षेत्र काकद्वीप में कंट्रोल रूम की तर्ज पर बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है। इसके साथ ही वहां विभाग का कैंप कार्यालय भी शुरू किया गया है।