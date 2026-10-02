बंगाल: जिस मां ने जन्म दिया, कलयुगी संतान ने उसी का गला घोंटकर की हत्या

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी। मां-बेटे के पवित्र रिश्ते को तार-तार करने वाली सनसनीखेज घटना माटीगाड़ा ब्लॉक के पत्थरघाटा अंचल स्थित फाउरी बस्ती से सामने आई है। आरोप है कि नशे में धुत युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी ही मां की गला दबाकर हत्या कर दी।

इतना ही नहीं, हत्या के बाद वह मां के शव के बगल में ही सो गया। इस दौरान आरोपित ने अपने छोटे भाई को रस्सी से बांध दिया था। किसी तरह बंधन से मुक्त होकर छोटे बेटे ने अपनी जान बचाई। शुक्रवार तड़के आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी।

मृतका की पहचान सीता भुइयां (45) के रूप में हुई है। घटना में पुलिस ने उसके बड़े बेटे करण भुइयां को गिरफ्तार किया है। वहीं, उसके दोस्त राहुल की तलाश शुरू कर दी गई है। स्थानीय सूत्रों की माने तो सीता श्रमिक थीं। उनके दो बेटे हैं। छोटा बेटा करीब 6 वर्ष का बताया जा रहा है। करण बड़ा बेटा था और उसे नशे की बुरी लत थी। बताया गया कि गुरुवार देर रात करण अपने दोस्त राहुल के साथ घर पहुंचा था। उस समय भी वह नशे में था। घर में उसकी मां और छोटा भाई मौजूद थे।

आरोप है कि किसी बात को लेकर करण का मां से विवाद हो गया। इसके बाद उसने अपने छोटे भाई को रस्सी से बांध दिया। इसी दौरान उसने कथित रूप से गला दबाकर मां की हत्या कर दी। हत्या के बाद भी वह घर से नहीं भागा और मां के शव के पास ही सो गया।

किसी तरह छोटा बेटा बंधन से मुक्त होकर घर से बाहर निकला और तड़के आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद स्थानीय लोग घर पहुंचे। महिला का शव जमीन पर पड़ा था। उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। लोगों ने करण को पकड़कर पुलिस को सूचना दी।