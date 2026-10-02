बंगाल: नवजात की हत्या के आरोप में साढ़े 6 साल जेल काटने वाली महिला बरी, मिली थी उम्रकैद

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। अपनी बेटी के नवजात बच्चे की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा पाई महिला को कलकत्ता हाई कोर्ट ने निर्दोष घोषित कर दिया। जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के न्यायमूर्ति राजाशेखर मंथा और न्यायमूर्ति ऋतब्रत कुमार मित्र की खंडपीठ ने कहा कि पुलिस महिला के खिलाफ हत्या का आरोप संदेह से परे साबित नहीं कर सकी।

मामला 15 दिसंबर 2017 का है। जलपाईगुड़ी के मालबाजार बस स्टैंड के शौचालय में महिला की अविवाहित बेटी ने बच्चे को जन्म दिया था। आरोप था कि प्रसव के बाद महिला ने नवजात को मोंगपोंग के पास नदी में फेंक दिया।