SRFTI हिंसा की जांच के लिए एसआईटी गठित, खुफिया प्रमुख कुणाल अग्रवाल करेंगे नेतृत्व

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता स्थित सत्यजित राय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (एसआरएफटीआई) में 27 सितंबर को हुई हिंसा की जांच के लिए पुलिस मुख्यालय लालबाजार ने छह सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित की है। इसका नेतृत्व कोलकाता पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त (अपराध) कुणाल अग्रवाल करेंगे। एसआईटी को एक अक्टूबर तक प्रारंभिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपनी है।

एसआईटी में कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर (डिटेक्टिव डिपार्टमेंट) स्पर्शा निलांगी, सीआईडी के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कौशिक घोष, एंटी-राउडी सेक्शन के सहायक आयुक्त सलील राय, ईस्टर्न सबर्बन डिवीजन के सहायक आयुक्त तुषारकांति घोष और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर हीरक दलपति शामिल हैं।

क्या है मामला? एसआरएफटीआई परिसर में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के कार्यक्रम को लेकर छात्रों के एक वर्ग और कार्यक्रम में शामिल लोगों के बीच विवाद के बाद हिंसा हुई थी। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए हैं।