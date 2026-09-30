बंगाल: खराब सड़कों से रोज चार घंटे का सफर, परेशान होकर SIR ट्रिब्यूनल के न्यायाधीश ने दिया इस्तीफा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। एसआईआर ट्रिब्यूनल के न्यायाधीश और कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश इंद्रजीत चटर्जी ने खराब सड़कों और लंबी यात्रा का हवाला देते हुए दो नवंबर से प्रभावी इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र विठ्ठलराव घुगे को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है।

न्यायमूर्ति चटर्जी ने बताया कि उन्होंने अप्रैल में मुर्शिदाबाद से संबंधित अपीलों की सुनवाई करने वाले ट्रिब्यूनल का न्यायाधीश पद स्वेच्छा से स्वीकार किया था। हालांकि, उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि काम इतने लंबे समय तक चलेगा और ट्रिब्यूनल का स्थान भी नहीं बताया गया था।