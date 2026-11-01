बंगाल: सिंगुर में ममता तृणमूल के पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़, पूर्व पंचायत अधिकारी समेत पांच घायल

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के हुगली जिले के सिंगुर में ममता तृणमूल के पार्टी कार्यालय में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया है।

घटना में पार्टी के वरिष्ठ नेता और सिंगुर पंचायत समिति के पूर्व लोक निर्माण कार्याध्यक्ष दुखीराम दास समेत कम से कम पांच लोग घायल हुए हैं। दुखीराम के सिर में गंभीर चोट लगी है।

उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में घुसकर हमला किया। हालांकि, भाजपा ने इस आरोप को पूरी तरह खारिज करते हुए घटना को तृणमूल के अंदरूनी गुटीय विवाद का परिणाम बताया है।

कार्यालय में घुसने का आरोप

दुखीराम दास के अनुसार, शनिवार शाम पार्टी की बैठक समाप्त होने के बाद वह कुछ अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सिंगुर ब्लाक तृणमूल कार्यालय में बैठे बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान भाजपा के कुछ लोग जय श्रीराम के नारे लगाते हुए कार्यालय में घुस आए। आरोप है कि उन्होंने वहां पूर्व मंत्री बेचारााम मन्ना के बारे में पूछताछ की।

दुखीराम का दावा है कि जब उन्हें बताया गया कि बेचाराम मन्ना कार्यालय में मौजूद नहीं हैं, तो उन्होंने अचानक वहां बैठे नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। मारपीट में लात-घूंसे और थप्पड़ चलाए गए। इसके बाद पार्टी कार्यालय में भी तोड़फोड़ की गई। दुखीराम के सिर में चोट लगी, जबकि अन्य कार्यकर्ता भी घायल हुए। घटना के बाद इलाके में राजनीतिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई।