बंगाल: नदी में नहाने के दौरान डूबे दसवीं के छात्र, दोनों के शव बरामद

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी। महानंदा नदी में दो दिनों से लापता कक्षा दसवीं के दोनों छात्रों के शव मंगलवार सुबह बरामद कर लिए गए। घटनास्थल से करीब 200 मीटर दूर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने दोनों छात्रों के शव बरामद किया। शव फूलकर पानी के ऊपर तैर रहे थे।

बताया गया कि दोनों छात्रों ने एक-दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। यह दृश्य देखकर बचाव दल के सदस्यों की आंखें भी नम हो गईं। फांसीदेवा थाना पुलिस ने बांग्लादेश निवासी मोहम्मद सफायेल हुसैन नवशाद और मालदा निवासी प्रगज्योति दास के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया है।