बंगाल में डेंगू का कहर: 5 हजार के पार पहुंचे मरीज, स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई निगरानी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता । बंगाल में डेंगू का प्रकोप धीरे-धीरे बढ़ रहा है। राज्य में डेंगू से प्रभावित मरीजों की संख्या 5,000 के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य की 29 नगरपालिकाओं, 85 सामुदायिक विकास प्रखंडों और 278 ग्राम पंचायतों को डेंगू के हाटस्पाट के तौर पर चिह्नित किया है।

इन इलाकों में पिछले एक महीने में सबसे अधिक डेंगू के मामले सामने आने के कारण रक्त के नमूनों की अधिक संख्या में और आकस्मिक जांच कराई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, 11 सितंबर तक राज्य में डेंगू से प्रभावित लोगों की संख्या 5,002 हो चुकी है। चिंता की बात यह है कि अगस्त में इसी तारीख तक प्रभावित लोगों की संख्या 2,500 से कम थी यानी करीब एक महीने में 2,500 से अधिक नए मरीज सामने आए हैं।

जिलेवार आंकड़ों में मुर्शिदाबाद सबसे आगे है। वहां अब तक 1,072 लोग डेंगू से प्रभावित हुए हैं। कोलकाता में 500 और उत्तर 24 परगना में 450 मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने हाटस्पाट तय करने के लिए अलग-अलग मानक बनाए हैं।