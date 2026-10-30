सिलीगुड़ी में छात्रों को स्कूल ले जा रही गाड़ी को पिकअप वैन ने मारी टक्कर, 9 बच्चे थे सवार

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी। शुक्रवार सुबह बागडोगरा के पानीघाटा मोड़ के पास सड़क हादसा हो गया। बच्चों को लेकर स्कूल जा रही एक पुल कार की पिकअप वैन से भिड़ंत हो गई।

हादसे के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। जानकारी के अनुसार हादसे के वक्त पुल कार में नौ विद्यार्थी सवार थे। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायल विद्यार्थी व गाड़ी चालक को बागडोगरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया।