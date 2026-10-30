'मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश रच रहे अभिषेक बनर्जी', बंगाल के परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह का दावा

जागरण संवाददाता,बैरकपुर। बंगाल के परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी पर एक बेहद गंभीर और विस्फोटक आरोप लगाया है।

अर्जुन सिंह का दावा है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की हत्या की साजिश रची जा रही है। उन्होंने सीधे तौर पर अभिषेक बनर्जी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि उन्हें जल्द से जल्द जेल में डाल दिया जाना चाहिए क्योंकि उनके बाहर रहने से मुख्यमंत्री की जान को खतरा है।

अभिषेक बनर्जी पर गंभीर आरोप परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा में सेंध लगाने और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अभिषेक बनर्जी के इशारे पर 180 लोगों का एक विशेष व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इस ग्रुप के जरिए मुख्यमंत्री के हर मूवमेंट, जैसे वे कहां जा रहे हैं और कब निकल रहे हैं, की निगरानी की जा रही है।