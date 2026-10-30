पश्चिम बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 'कोहीनूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज' के चार ठिकानों पर छापामारी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। शुक्रवार की सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक साथ चार प्रमुख इलाकों, हावड़ा, उत्तरपाड़ा, लेक टाउन और आसनसोल में तलाशी अभियान चला रही है।

केंद्रीय जांच एजेंसी की अलग-अलग टीमें एक साथ इन चारों जगहों पर पहुंचीं और संबंधित परिसरों को सुरक्षा बलों के घेरे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

ED ने जब्त किए डिजिटल उपकरण

सूत्रों के मुताबिक, यह पूरी कार्रवाई 'कोहीनूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज' के चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनके करीबी सहयोगियों के आवासों पर की जा रही है। चारों ठिकानों पर सुबह-सुबह पहुंचे अधिकारियों ने वित्तीय रिकॉर्ड, हार्ड डिस्क और डिजिटल उपकरणों को अपने कब्जे में लेकर पड़ताल शुरू कर दी है।