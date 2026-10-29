'बंगाल में सभी को भयमुक्त और सुरक्षित माहौल देना प्राथमिकता', भवानीपुर में विजया सम्मेलन में बोले सीएम शुभेंदु अधिकारी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल की सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक सौहार्द को बरकरार रखते हुए राज्य को विकास के रास्ते पर आगे ले जाना सरकार का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री एवं भवानीपुर के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार शाम भवानीपुर थाने की ओर से दुर्गा पूजा के बाद आयोजित विजया सम्मेलन में यह बात कही।

उन्होंने भवानीपुर को ‘मिनी इंडिया’ बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र में विभिन्न भाषाओं और धर्मों को मानने वाले लोगों का साथ रहना लंबे समय से यहां की पहचान रही है। उन्होंने पुलिस-जनता के बीच बेहतर संबंधों, नागरिकों की सुरक्षा और क्षेत्र के विकास पर भी जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गापूजा और विजयादशमी केवल शुभकामनाओं के आदान-प्रदान या मेल-मिलाप तक सीमित नहीं हैं। इनके पीछे बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक सद्भाव की परंपरा है। इसे कायम रखते हुए राज्य को आगे बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भवानीपुर की धरती का संबंध सुभाष चंद्र बोस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसी विभूतियों से रहा है। जनप्रतिनिधि का दायित्व जनता की सेवा मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि कोई शासक या राजा नहीं, बल्कि जनता का सेवक होता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना तथा दलगत मतभेदों से ऊपर उठकर उनकी सेवा करना उनकी प्राथमिकता रहेगी।

कार्यक्रम में पूजा समितियों के प्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों और पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस की भूमिका केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने और यातायात नियंत्रित करने तक सीमित नहीं है। सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में भी पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है।

बुजुर्गों की मदद में ‘प्रणाम’ योजना का उल्लेख मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से उन बुजुर्गों की सहायता में कोलकाता पुलिस की ‘प्रणाम’ योजना का भी उल्लेख किया, जो अपने परिवार से दूर रहते हैं। उन्होंने कहा कि शहर के विभिन्न थानों की ओर से विजया सम्मेलन आयोजित कर पुलिस और आम लोगों के बीच संबंध मजबूत करने की पहल सराहनीय है। इस दौरान उन्होंने कोलकाता पुलिस की प्रशासनिक विशिष्टता और उसकी ऐतिहासिक परंपरा का भी उल्लेख किया।