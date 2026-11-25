शतरूप

वायरल वीडियो में स्वास्थ्य मंत्री शारद्वत मुखर्जी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस लगभग समाप्त हो चुकी है और अब वह बड़ी राजनीतिक ताकत नहीं रह गई है।

वीडियो के अनुसार, उन्होंने कहा कि ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के आशीर्वाद से संचालित हो रहा है और जिस दिन मुख्यमंत्री अपना हाथ खींच लेंगे, उस दिन इस गुट का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा।

वीडियो में आगे यह दावा भी किया गया है कि मुख्यमंत्री का 280 सीटों पर समर्थन मिलने का बयान यूं ही नहीं था। शारद्वत कथित तौर पर कहते दिख रहे हैं कि ऋतब्रत गुट के नेता व विधायक सरकार की कृपा पर निर्भर हैं और जो लोग धीरे-धीरे इस गुट से जुड़ रहे हैं, वे भी इसी सहारे आगे बढ़ रहे हैं।

उन्होंने भाजपा के लिए तृणमूल को हराना आसान बताते हुए कहा कि भाजपा की मुख्य राजनीतिक लड़ाई अब वामपंथियों से होगी, जो भले ही संख्या में कम हों, लेकिन भविष्य में मुख्य विपक्षी चुनौती बन सकते हैं।

इस वीडियो के सामने आने के बाद विभिन्न राजनीतिक खेमों से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि शारद्वत यह दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि मौजूदा समय में विपक्षी दलों का कोई खास अस्तित्व नहीं बचा है।

वहीं, ऋतब्रत गुट के विधायक अखरुज्जमां ने इस बयान पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को अब पता चलेगा कि विरोध किसे कहते हैं।

दूसरी ओर, ममता तृणमूल गुट के विधायक कुणाल घोष ने टिप्पणी करते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने ऋतब्रत गुट का असली चेहरा सामने ला दिया है।

(नोट: इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो की सत्यता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।)



माकपा नेताघोष ने यह वीडियो अपने फेसबुक अकाउंट पर साझा किया है। हालांकि, प्रस्तुत खबर इस वीडियो की सत्यता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करती है।