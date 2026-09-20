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'अभिषेक के निर्देश पर बना था ममता समेत 14 TMC उम्मीदवारों को हराने का प्लान', ऋतब्रत बनर्जी का सनसनीखेज खुलासा

By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
Published: Sun, 20 Sep 2026 02:26 PM (IST)

ऋतब्रत बनर्जी ने दावा किया है कि अभिषेक बनर्जी के निर्देश पर उनके कार्यालय से 2026 के विधानसभा चुनाव में ...और पढ़ें

ममता की हार को लेकर ऋतब्रत का बड़ा दावा।

ममता की हार को लेकर ऋतब्रत का बड़ा दावा।

HighLights

  1. अभिषेक बनर्जी के निर्देश पर ममता समेत 14 टीएमसी उम्मीदवारों को हराने की योजना।

  2. ऋतब्रत बनर्जी ने दावा किया, उनके पास पर्याप्त सबूत हैं।

  3. ममता को हराकर संगठन और सरकार पर नियंत्रण का था उद्देश्य।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने दावा किया है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत तृणमूल कांग्रेस के 14 उम्मीदवारों को हराने की योजना पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के निर्देश पर उनके कार्यालय कैमक स्ट्रीट से बनाई गई थी।

एक समाचार पत्र को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने दावा किया कि उनके पास इस संबंध में पर्याप्त साक्ष्य हैं और जरूरत पड़ने पर इसे अदालत में पेश किया जा सकता है। यह दावा हालिया मीडिया रिपोर्ट में भी प्रकाशित हुआ है।

'ममता को हराकर संगठन पर कंट्रोल चाहते थे अभिषेक'

ऋतब्रत का दावा है कि इसके तहत संबंधित क्षेत्रों में पार्टी एजेंटों को रोकने और महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं को निष्क्रिय करने जैसे कदम उठाए गए। ऋतब्रत के मुताबिक, उद्देश्य ममता बनर्जी को चुनाव में हराकर संगठन और सरकार पर नियंत्रण हासिल करना था।

उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पास कथित योजना में शामिल सभी 14 नामों की सूची है। हालांकि, उपलब्ध रिपोर्ट में उन्होंने पूरी सूची सार्वजनिक नहीं की है। अभिषेक बनर्जी की ओर से इस विशेष दावे पर तत्काल प्रतिक्रिया का उल्लेख नहीं है।

भवानीपुर में ममता की हार का भी जिक्र

2026 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी भवानीपुर में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से हार गई थीं। चुनाव परिणाम के बाद ममता की ओर से मतदान प्रक्रिया में अनियमितता के आरोप लगाए गए थे, जिनमें पार्टी एजेंटों को मतदान केंद्रों में प्रवेश नहीं देने का आरोप भी शामिल था।

ऋतब्रत के मौजूदा दावे के बाद इन आरोपों और उनके बताए कथित घटनाक्रम के बीच संबंध को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, दोनों घटनाओं के बीच सीधे संबंध की स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है।

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