रेजीनगर उपचुनाव: RSP उम्मीदवार ने वापस लिया नाम, कहा- चुनाव आयोग ने नहीं दी पारंपरिक सिंबल के इस्तेमाल की इजाजत

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल में 6 अक्टूबर को होने वाले रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव में एक नया मोड़ आया है। लेफ्ट फ्रंट की सहयोगी रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (RSP) ने चुनाव से अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया है।

पार्टी का आरोप है कि चुनाव आयोग ने उन्हें उनके पारंपरिक 'कुदाल और फावड़े' (spade and shovel) वाले चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी।

बंगाल उपचुनाव में चुनाव चिह्न को लेकर बवाल

RSP के वरिष्ठ नेता मनोज बंदोपाध्याय ने बताया कि शनिवार को नॉमिनेशन की जांच के बाद पार्टी को सूचित किया गया कि वह उस चुनाव चिह्न का इस्तेमाल नहीं कर सकती जिससे वह पारंपरिक रूप से चुनाव लड़ती रही है और इसके बजाय उसे 'बाल्टी' (bucket) वाले चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ना होगा।

मनोज बंदोपाध्याय ने इस मामले पर सोमवार को कहा, 'इसके अलावा और क्या रास्ता है? चुनाव आयोग ने एक छोटी सी तकनीकी खामी का हवाला देते हुए हमें हमारा पारंपरिक चुनाव चिह्न नहीं दिया। इसलिए हमने अपने उम्मीदवार को वापस लेने का फैसला किया है। EVM पर हमारे उम्मीदवार का नाम हो सकता है, लेकिन हम यह उपचुनाव नहीं लड़ रहे हैं।'