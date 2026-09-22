बंगाल:दक्षिण 24 परगना के भांगड़ कॉलेज भिड़े SFI-ISF और ABVP कार्यकर्ता, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। दक्षिण 24 परगना के भांगड़ कालेज में सोमवार को भाजपा नेता सायंतन बसु के पहुंचने पर तनाव पैदा हो गया। कालेज संचालन समिति के अध्यक्ष बनाए गए बसु पहली बार कालेज पहुंचे थे।

उनके पहुंचते ही माकपा के छात्र संगठन एसएफआई और इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) समर्थक छात्रों ने मुख्य द्वार पर प्रदर्शन करते हुए ‘गो बैक’ के नारे लगाए। इसके बाद एबीवीपी समर्थकों ने भी विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया और दोनों पक्षों में झड़प हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, करीब 100 एसएफआइ और आइएसएफ समर्थक छात्रों ने बसु की गाड़ी को कालेज के मुख्य द्वार पर रोक दिया।

प्रदर्शन के कारण कालेज का गेट बंद कर दिया गया और बसु को कुछ समय तक बाहर ही रहना पड़ा। बाद में पुलिस सुरक्षा में उन्हें कालेज के अंदर ले जाया गया, जहां उन्होंने कालेज अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर कालेज की चारदीवारी फांदकर अंदर आने और लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया।

कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने की भी बात सामने आई है। हालांकि हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।दोनों पक्षों ने लगाए आरोपएसएफआइ ने सायंतन बसु को संचालन समिति का अध्यक्ष बनाए जाने पर सवाल उठाया। दूसरी ओर, एबीवीपी ने एसएफआई और आईएसएफ समर्थकों पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का आरोप लगाया।