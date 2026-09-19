बंगाल: रेजीनगर में ममता के प्रत्याशी का यू-टर्न, नामांकन वापस लेने का फैसला बदला

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। मुर्शिदाबाद जिले के रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव में सियासी ड्रामा अपने चरम पर पहुंच गया है। शनिवार सुबह चुनाव मैदान से हटने की घोषणा करने वाले 'ममता टीएमसी' के उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी ने कुछ ही घंटों के भीतर अपना फैसला बदल लिया है।

पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी से टेलीफोन पर हुई सीधी बातचीत और उनके आश्वासन के बाद रबीउल अब उपचुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। शनिवार को नामांकन वापसी की अंतिम समय सीमा (दोपहर 3 बजे) समाप्त होने के ठीक पहले यह नाटकीय मोड़ आया।