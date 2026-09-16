उपचुनाव से पहले बंगाल के रेजीनगर इलाके में धमाका, कंटेनर से बड़ी संख्या में बम बरामद

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में रेजीनगर विधानसभा सीट पर छह अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव से कुछ सप्ताह पहले मंगलवार देर शाम नवा पुकुड़िया इलाके में एक जोरदार धमाका हुआ।

पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, रेजीनगर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले इस इलाके में एक कंटेनर से पुलिस ने बड़ी संख्या में बम भी बरामद किए। पुलिस ने बताया कि धमाके की घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

धुएं से भरा इलाका स्थानीय लोगों ने बताया कि देर शाम बेलडांगा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत नवा पुकुड़िया इलाके में जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई, जिसके बाद पूरा इलाका धुएं से भर गया। विस्फोट की आवाज सुन लोग उस ओर दौड़े लेकिन वहां कोई नहीं मिला।

कुछ स्थानीय लोगों का दावा है कि जब धमाका हुआ, तो कुछ अज्ञात लोग तालाब के पास कथित तौर पर बम बना रहे थे। उनके अनुसार, जलाशय के पास एक कंटेनर में बड़ी संख्या में बम रखे गए थे और तेज गर्मी के कारण उनमें विस्फोट की आशंका जताई गई है।

कंटेनर में रखे थे बम बेलडांगा थाना के एक अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि जलाशय के पास एक कंटेनर में कुछ बम रखे गए थे। अधिकारी के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर से कंटेनर पर एक ईंट गिरी, जिसके बाद बम फट गए।