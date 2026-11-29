जागरण संवाददाता, बारासात। बंगाल सरकार के राशन के चावल और गेहूं की दूसरे राज्यों में तस्करी करने वाले गिरोह का देगंगा पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने बेलियाघाटा बाजार इलाके में छापेमारी कर करीब एक हजार बोरी राशन का चावल और 200 बोरी गेहूं बरामद किया है। मौके से आंध्र प्रदेश के दो ट्रकों को जब्त करने के साथ छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बेलियाघाटा बाजार इलाके से बंगाल सरकार का लोगो लगे अनाज को आंध्र प्रदेश के ट्रकों के जरिए दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। इसके बाद एसडीपीओ अमीनुल इस्लाम खान के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने छापेमारी की। पुलिस ने छह गोदामों को सील कर दिया है। शासान थाना क्षेत्र में भी एक गोदाम में छापेमारी की गई है।