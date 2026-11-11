चोरी में भी 'दरियादिली', 25 लाख में से 23 लाख ले उड़ा चोर; 2 लाख कुएं के पास मकान मालिक के लिए छोड़े

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के पुरुलिया जिले के मानबाजार इलाके में चोरी की एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है।

चोर घर से 25 लाख रुपये नकद लेकर गया, लेकिन उसमें से दो लाख रुपये मकान मालिक के लिए छोड़ गया। घटना मानबाजार थाना क्षेत्र के पाड़ा गांव की है।

गांव के निवासी और व्यवसायी बीरेन दुबे मंगलवार रात काली पूजा देखने गए थे। इसी दौरान चोर ने उनके घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया।

व्यवसायी ने अपने शयनकक्ष में रखे एक बक्से में 25 लाख रुपये नकद रखे हुए थे। देर रात घर लौटने के बाद उन्हें चोरी का पता नहीं चला। लेकिन सुबह उठने पर जब उन्होंने कमरे में रखा पैसों का बक्सा गायब पाया, तो उनके होश उड़ गए।

उन्होंने पूरे घर में बक्से की तलाश शुरू कर दी। बाद में घर के बाहर भी खोजबीन की। इसी दौरान उनकी नजर कुएं के पास पड़ी, जहां उन्हें टूटी हुई हालत में पैसों का बक्सा मिला। बक्से को खोलकर देखने पर उसमें 500 रुपये के चार बंडल मिले, जिनकी कुल कीमत दो लाख रुपये थी। यानी चोर 25 लाख रुपये में से 23 लाख रुपये लेकर फरार हो गया और दो लाख रुपये वहीं छोड़ गया।