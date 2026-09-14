बंगाल: मुर्शिदाबाद में जुए के अड्डे पर छापा मारने पहुंची पुलिस पर बम से हमला, ASI घायल

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। मुर्शिदाबाद के सालार थाना क्षेत्र के खांड़ेड़ा गांव में रविवार रात जुए के अड्डे पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर बम से हमला किया गया। बम के हमले में एक पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें बहरमपुर स्थित मुर्शिदाबाद मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, खांड़ेड़ा गांव में जुए का अड्डा चलने की सूचना पर पुलिस टीम ने रात में छापेमारी की थी। आरोप है कि पुलिस को देखते ही वहां मौजूद कुछ लोग भागने लगे और पुलिसकर्मियों को निशाना बनाकर लगातार बम फेंकने लगे। इसी दौरान बम की चपेट में आकर एएसआइ (सहायक उप निरीक्षक) सादेक अली घायल हो गए। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया।