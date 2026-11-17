संवाद सूत्र, खड़गपुर। देश के पहले IIT की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान मिलने जा रही है। IIT खड़गपुर के प्लेटिनम जुबली समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 21 नवंबर को खड़गपुर पहुंचने की संभावना है। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे की सूचना सामने आने के बाद संस्थान परिसर में तैयारियां तेज हो गई हैं।

IIT खड़गपुर ने इसी वर्ष अगस्त में अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे किए हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित विशेष समारोह में प्रधानमंत्री की मौजूदगी संस्थान की उपलब्धियों और देश के विकास में उसके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित करेगी। कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार की ओर से संस्थान की प्लेटिनम जुबली के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का भी जारी किए जाने की उम्मीद है।