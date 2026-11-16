फसल बीमा लाभ के नियम बदले, 72 घंटे में देनी होगी सूचना

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के कई जिलों में बेमौसम ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका के बीच राज्य सरकार ने किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलाने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है।

कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में आने वाले जिन किसानों की फसल ओलावृष्टि से बर्बाद हुई है, उन्हें घटना के 72 घंटे के भीतर नुकसान की सूचना दर्ज करानी होगी। निर्धारित समय में सूचना नहीं देने पर बीमा दावे की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

72 घंटे के भीतर फसल नुकसान की सूचना राज्य के कृषि निदेशक कार्यालय की ओर से इस संबंध में जिलों के अधिकारियों को अधिसूचना जारी की गई है। इसमें जिला कृषि विभाग के उपनिदेशकों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रभावित किसानों तक 72 घंटे के भीतर फसल नुकसान की सूचना देने के नियम की जानकारी पहुंचाएं। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र किसान बीमा योजना के लाभ से वंचित न रह जाए।

एप और हेल्पलाइन से दर्ज कराएं नुकसान की सूचना कृषि विभाग के निर्देश के मुताबिक, प्रभावित किसान क्राप इंश्योरेंस एप के माध्यम से फसल नुकसान की सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14447 पर भी इसकी जानकारी दर्ज कराई जा सकती है। सूचना देते समय किसान को अपनी बीमा आवेदन संख्या, प्रभावित फसल और नुकसान वाले खेत का विवरण उपलब्ध रखना चाहिए।